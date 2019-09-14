Annelerin direnişi HDP'nin karanlık yüzünü gösterdi 

Teröristbaşı Abdullah Öcalan için tüm cezaevlerine yayılan açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’den tehdit dolu sözler geldi. Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından tahliye edilen Leyla Güven önceki gün Diyarbakır’da konuşma yaptı.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı eyleme katılımın her gün çoğalmasından rahatsız olan Güven, terörle bağlantısı olan HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirerek sözü PKK’ya getirdi: “Bu devam edecek. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…”

PKK’ya dokunmayan açıklama

HDP, Kulp’taki terör saldırısının ardından PKK’nın adını dahi anmadı ve “Sorumlular bulunsun” diyerek hedef şaşırtmaya çalıştı. Annelerin eylemine verilen destek, HDP ve PKK’yı zor durumda bırakınca, devreye Selahattin Demirtaş girdi: “Sadece HDP önündeki anneleri değil, eli yüreğinde bekleyen tüm anneleri sevindirecek, ülkeye demokrasiyi ve barışı getirecek girişimlerin önünü açalım.”