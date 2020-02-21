Annelerden etkilenip dağdan indi

Diyarbakır annelerinin tarihi direnişiyle bir ailenin daha evlat hasreti sona erdi. Batman’dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Ö.Ç. ile gayri resmi eşi Suriye uyruklu F.M., annelerden etkilenerek önceki gün Batman’da teslim oldu. Ö.Ç.’nin anne ve babası geldikleri Batman Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan evlatlarıyla buluştu. Nöbete 171. günde 2 aile daha katıldı. Sur’da yaşayan baba Mustafa ve anne Sultan Karahan, 2015’te oğulları Mehmet Karahan’ın dağa kaçırıldığını belirterek çocuklarının geri gelmesini istedi. Diyarbakır Çınar’da yaşayan Mehmet Nur Alkan da kardeşi Mehmet Emin için eyleme katıldı. Alkan, “Geçen yıl aradı, kurtarın beni dedi. Hâlâ haber yok, kaç kardeşim” dedi.