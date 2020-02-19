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Anneler PKK'yı çökertiyor

Anneler PKK'yı çökertiyor

Diyarbakır’da HDP il binası önünde eylem yapan ailelerden çocuklarını kavuşanların sayısı 8’e çıktı.

Son olarak, 6 yıl önce dağa götürülen oğullarına kavuşan Melik ve Melek Aslan çifti, yaşadıkları mutluluğu evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

Bu arada 169 gündür eylem yapan ailelerin sayısı 88’e çıktı. 2015’te 15 yaşındayken kaçırılan Aysun Arslan’ın annesi Aydan Arslan ile 28 yıl önce 17 yaşındayken kandırılan Hacı Esendemir’in babası Halil Esendemir de ailelere katıldı. Aydan Arslan “Kızım HDP tarafından kaçırıldı. 2 ay önce aradı, Suriye’de örgütün elinde olduğunu, kaçmak istediğini ancak tehdit edildiğini söyledi” dedi.  

İKİ AİLE DAHA KATILDI


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