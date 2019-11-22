Anneler: PKK’dan korkmayın, gelin

Pülümür’de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül’de eyleme katılan Şevket Altındaş, şartlar ne olsun HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini söyledi: “Evlatlarımız gelmeden gitmeyeceğiz. Kimse PKK’dan HDP’den korkmasın, bütün anneleri bekliyoruz.”

Öte yandan Kayseri’den bir grup şehit annesi de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.