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Anneler: PKK’dan korkmayın, gelin

Anneler: PKK’dan korkmayın, gelin

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önündeki evlat nöbetlerini 82. günde de sürdüren 57 aile, çocukları PKK tarafından kaçırılan anne-babalara çağrıda bulundu.

Pülümür’de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül’de eyleme katılan Şevket Altındaş, şartlar ne olsun HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini söyledi: “Evlatlarımız gelmeden gitmeyeceğiz. Kimse PKK’dan HDP’den korkmasın, bütün anneleri bekliyoruz.” 

Öte yandan Kayseri’den bir grup şehit annesi de Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. 


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