Anneler Kürtçe anlattı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 99’uncu gününe girdi. Önceki gün büyükelçilerin ziyaret ettiği aileler, Avrupa ülkelerinin terör örgütü için “Kürt” ifadesi kullanmasına tepki gösterdi. Oturma eylemine kuzeni için katılan Aysel Bozkurt, “Avrupa’da bunu Kürt meselesi olarak görüyorlar aslında bu bir Kürt meselesi değil. Biz Kürt halkı olarak burada oturuyoruz ama çocuklarımızı Kürt meselesi olarak altın tepsilerle örgüte sunuyorlar” dedi. Yaşadıklarının bir kader olmadığını ve çocuklarının öldürülmesini istemediklerini ifade eden Bozkurt, çocuklarının okuyup kalem tutmasını, güzel bir yere varmasını istediklerini kaydetti.

KÜRTÇE SESLENDİ

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Remziye Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldığını söyledi. Eylemlerinde 3 ayı geride bıraktıklarını ve çocuklarını HDP’den istediklerini belirten Akkoyun, şöyle konuştu: “Onlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürmüşler. Çocuklarımız aç. Çocuklarımız getirilene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı devlete teslim edin.”

Diyarbakır annelerinin evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi 99. gününe girdi.

9 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ ZİYARET ETTİ

Diyarbakır’a giden Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak ve beraberindekiler, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.