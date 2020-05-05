Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü ayın kaçında?

Anneler Günü annesine sürpriz yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Anneler günü doğduğumuz andan itibaren bizleri büyüten, kollayan ve yetiştiren, bizi karşılıksız seven annelerimiz için en güzel hediyeleri alıp onları mutlu etmeye çalıştığımız gündür. Peki, Anneler Günü ayın kaçında? Anneler Günü ne zaman, anlam ve önemi nedir? İşte merak edilenler...



ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bir gündür. Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nün ilk olarak ne zaman kutlandığı konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Rivayetlerden biri bu günün kutlanmasının Yunan mitolojisiyle ilişkili olduğudur. Mitolojiye göre pek çok tanrının annesi olarak kabul edilen Rhea çeşitli kutlamalarla onurlandırılmaktadır. Bu kutlamalar genellikle ilkbahar mevsiminde gerçekleşmektedir. Bu durumun bir benzeri de Antik Roma'da görülür. Antik Romalılar da bereket tanrıçası Kibele için çeşitli kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bu konuda en çok kabul edilen görüş ise ilk Anneler Günü’nün ilk olarak 1914 tarihinde kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlemin duygusunun etkisi büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde öğretmen olan Anna'nın annesi 1905 yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır. Fakat Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda 1914 yılında Anneler Günü'nün ülke genelinde resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.