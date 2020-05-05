Anneler Günü ile ilgili şiirler neler? Anneler Günü için en güzel, anlamlı, kısa şiirler ve sözler haberimizde…

Anneler Günü ile ilgili şiirler neler? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sayılı günler kaldı. Bu özel günde annesini sevindirmek isteyenler Anneler Günü için şiirler ve sözler için araştırma yapıyor. Anneler Günü için en güzel, anlamlı, kısa şiirler ve sözleri haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ANACIĞIM

-Anneme ve bütün annelere-

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Kaç geceler bana ninni söylerdi,

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Uzun kış geceleri masal masaldı.

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi.

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.

Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

-Ümit Yaşar OĞUZCAN

ANNECİĞİM

Anneciğim bugün sen dur

Ben bakayım sana ne olur

Ne istersen pişireyim

Evi silip devrişeyim

Ben doldurdum aklarını

Ödeyemem haklarını

Bugün senin günün anne

Bak kendini yordun gene

Canım kadar sevdiğim kim

DOKUZ AY KOYNUNDA

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni

Ne cefalar çekti ne etti Anam

Acı tatlı zahmetime katlandı

Uçurdu yuvadan yürüttü Anam

Anaların hakkı kolay ödenmez

Analara ne yakışmaz ne denmez

Kan uykudan gece kalkar gücenmez

Emzirdi salladı uyuttu Anam

O doğurdu beni Sivas ilinde

Sivralan Köyünde tarla yolunda

Azığı sırtında orak elinde

Taşlı tarlalarda avuttu Anam

Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi

Huysuzluk edersem kalkar döverdi

Hemen kucaklardı okşar severdi

Çirkin huylarımı soyuttu Anam

Çocuğudum Anam bana ders verdi

Okumamı çalışmamı ön gördü

Milletine bağlı ol da dur derdi

Vatan sevgisini giyitti Anam

Tükenmez borcum var Anama benim

Onun varlığından oldu bedenim

Kimi köylü kızı kimisi hanım

Ta ezel tarihte kayıtlı Anam

Veysel der kopar mı Analar bağı

Analar doğurmuş ağayı beyi

İşte budur sözlerimin gerçeği

Okuttu öğretti büyüttü Anam

-Aşık Veysel ŞATIROĞLU

ANNE

Sen baharda nazlı çiçek,

Ben çiçekte tombul böcek,

Sensin beni güldürecek,

Anneciğim, biriciğim.

Kulağımda tatlı sesin,

Ninni yavrum uyu dersin,

Sevgi bağın eksilmesin

Anneciğim, biriciğim.

-Mevlüt KAPLAN

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

-Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir.

-Bana bir gün verin içinde sadece annem olsun.

-Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.

-En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.

-Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.

-Allah’ın rahmetinin en güzel tecellisi annedir.

-Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uyumak demektir.

-Gençlik geçer aşk söner arkadaşlık yaprakları dökülür fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır.

-Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir.

-Anne kalbi, çocuğun okuludur.