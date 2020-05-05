Anneler Günü ile ilgili şiirler neler? Anneler Günü için en güzel, anlamlı, kısa şiirler ve sözler haberimizde…
Anneler Günü ile ilgili şiirler neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Anneler Günü'ne oldukça az bir süre kaldı. Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu günde annesini ne kadar sevdiğini şiir ve sözler ile ifade etmek isteyenler Anneler Günü şiirler ve sözler araştırması içerisine girdi. Anneler günü için en güzel, anlamlı, kısa şiirler ve sözler sizlerle…
Anneler Günü ile ilgili şiirler neler? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başladı. Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü için sayılı günler kaldı. Bu özel günde annesini sevindirmek isteyenler Anneler Günü için şiirler ve sözler için araştırma yapıyor. Anneler Günü için en güzel, anlamlı, kısa şiirler ve sözleri haberimizin devamından okuyabilirsiniz.
ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
ANACIĞIM
-Anneme ve bütün annelere-
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Kaç geceler bana ninni söylerdi,
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Uzun kış geceleri masal masaldı.
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi.
Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.
Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
-Ümit Yaşar OĞUZCAN
ANNECİĞİM
Anneciğim bugün sen dur
Ben bakayım sana ne olur
Ne istersen pişireyim
Evi silip devrişeyim
Ben doldurdum aklarını
Ödeyemem haklarını
Bugün senin günün anne
Bak kendini yordun gene
Canım kadar sevdiğim kim
DOKUZ AY KOYNUNDA
Dokuz ay koynunda gezdirdi beni
Ne cefalar çekti ne etti Anam
Acı tatlı zahmetime katlandı
Uçurdu yuvadan yürüttü Anam
Anaların hakkı kolay ödenmez
Analara ne yakışmaz ne denmez
Kan uykudan gece kalkar gücenmez
Emzirdi salladı uyuttu Anam
O doğurdu beni Sivas ilinde
Sivralan Köyünde tarla yolunda
Azığı sırtında orak elinde
Taşlı tarlalarda avuttu Anam
Ben yürürdüm Anam bakar gülerdi
Huysuzluk edersem kalkar döverdi
Hemen kucaklardı okşar severdi
Çirkin huylarımı soyuttu Anam
Çocuğudum Anam bana ders verdi
Okumamı çalışmamı ön gördü
Milletine bağlı ol da dur derdi
Vatan sevgisini giyitti Anam
Tükenmez borcum var Anama benim
Onun varlığından oldu bedenim
Kimi köylü kızı kimisi hanım
Ta ezel tarihte kayıtlı Anam
Veysel der kopar mı Analar bağı
Analar doğurmuş ağayı beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu öğretti büyüttü Anam
-Aşık Veysel ŞATIROĞLU
ANNE
Sen baharda nazlı çiçek,
Ben çiçekte tombul böcek,
Sensin beni güldürecek,
Anneciğim, biriciğim.
Kulağımda tatlı sesin,
Ninni yavrum uyu dersin,
Sevgi bağın eksilmesin
Anneciğim, biriciğim.
-Mevlüt KAPLAN
ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ
-Bir kadını süsü ve makyajı değil, anneliği güzelleştirir.
-Bana bir gün verin içinde sadece annem olsun.
-Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir.
-En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir.
-Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır.
-Allah’ın rahmetinin en güzel tecellisi annedir.
-Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uyumak demektir.
-Gençlik geçer aşk söner arkadaşlık yaprakları dökülür fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır.
-Kadınlar zayıftır ama analar kuvvetlidir.
-Anne kalbi, çocuğun okuludur.