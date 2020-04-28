Anneler Günü için evde yapılabilecek hediyeler nelerdir? Anneler Günü hediyesi evde nasıl yapılır?

Anneler Günü için evde yapılabilecek hediyeler sıklıkla aratılıyor. Anne Günü hediyesi evde nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayı neredeyse bitti; mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Anneler Günü telaşı herkesi sarmaya başladı. Annesine hediye vermek isteyen vatandaşlar, ‘evde kal’ çağrılarına uyulan şu günlerde araştırma içerisine girdi. Evde hazırlayabileceğiniz 5 Anneler Günü hediyesi sizlerle…

ANNELER GÜNÜ İÇİN EVDE YAPILABİLECEK HEDİYELER

MİNİ FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Mini fotoğraf albümünü yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar;

Karton, annenizle olan fotoğraflar, makas, yapıştırıcı, renkli kalem.

Mini fotoğraf albümü için Kartonu fotoğraflarınızın boyunda şerit halinde katlayın (akordeon şeklinde) ardından üzerine fotoğraflarınızı yapıştırın. Anneniz bu mini fotoğraf albümünü yanından hiç ayırmayacak!

KAVANOZDAN VAZOLAR

Kavanozdan vazo yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar;

Annenizle bir fotoğrafınız, istenilen renklerde akrilik boya, kavanoz, fırça, vinil, makas ve tabi annenizin en sevdiği çiçekler.

Evdeki kullanılmayan kavanozları annenizin odasını süslemek için mükemmel vazolara dönüştürebilirsiniz. Kavanozun ortasına çerçeve oluşturacak şekilde bir vinil parça ile kaplayıp, kavanozu boyayın ardından fotoğrafı kavanozun içinden yapıştırın. Ardından vazonun içine çiçekleri yerleştirebilirsiniz.

EL YAPIMI MAGNET

El yapımı magnet için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar;

Mıknatıs, beyaz boya, kalın karton, fırça, anneniz ile fotoğrafınız, yapıştırıcı.

Kalın kartona yapıştırdığınız fotoğraflarınızı düzgünce kesip arkalarına mıknatısları yapıştırarak annenize buzdolabına asabileceği şirin magnetler hazırlayabilirsiniz.

RENGARENK KUPALAR

Renkli kupalar için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar;

Porselen beyaz kupa ve her yüzeye yazan renkli kalem.

Her yüzeye yazan kalem sayesinde annenizin kupasını dilediğiniz şekilde renklendirebilir, dilerseniz onu ne kadar sevdiğinizi yazabilirsiniz.

KALP PANO

Kalp pano için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar;

Annenizle olan eski fotoğraflar, kalp şeklinde kesilmiş karton, yapıştırıcı.

Fotoğraflarınızla kolaylıkla oluşturacağınız kalp pano için yapmanız gereken tek şey fotoğraflarınızı derlemek. Anneniz kalp şeklindeki bu panoyu çok sevecektir. Dilerseniz etrafını ışıklandırabilirsiniz.