Anneler Günü için el yapımı hediyeler neler? Anneye el yapımı hediye fikirleri haberimizde

Yarın kutlanacak olan Anneler Günü için hediye araştırmaları yapılıyor. Anneler Günü için el yapımı hediyeler neler? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Anneye el yapımı hediye fikirleri haberimizde yer alıyor. Milyonlarca çocuk ve genç, doğru seçim bir hediye ile annelerini mutlu etmek istiyorlar. Bu noktada annelere olan minnettarlığın ve sevginin farklı şekillerde ifade edilmesinde ön ayak olan hediyeler, oldukça önem taşıyor. Peki, annelere ne hediye verilebilir? Annelerine manevi yönde bir hediye vermek isteyenler, hediyelerini kendi hazırlamak istiyorlar. İşte hem kolay hem güzel el yapımı hediye fikirleri sizlerle...

ANNEYE EL YAPIMI HEDİYE FİKİRLERİ



AİLE AĞACINIZA BİR EL ATIN!

Anneler gününe yaklaşırken hazırlamak istediğiniz el yapımı için bomboş bir kağıda ağaç resmi çizin. Bu ağacın uzun dalları olsun ve dalların sayısı aile bireylerinizin sayısı ile doğru orantılı olsun. Tek tek gidip her aile bireyinizden eline el boyası sürmesini ve sonrasında da elini bu dalların ucuna basmasını rica edin. Ama bu işi yapmaya ilk başta annenizden başlayın ki tam olarak ne yaptığınızı anlayamasın. Böylece herkesin el izini içeren bir aile ağacı elde etmiş olacaksınız. Daha sonra bu aile ağacının altına ufak notlar düşebilir ve annenize birkaç güzel söz söyleyebilirsiniz. Bu hazırladığınız ağacı uygun bir çerçeveye yerleştirerek harika bir anneler günü hediyesine sahip olacaksınız.

EL YAPIMI KALPLİ KOLYE

Fimo hamurlarını duymuşsunuzdur. Artık bu hamurları neredeyse tüm kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken şey bir kırtasiyeye gidip birkaç renk fimo hamuru istemek. Eve geldiğiniz zaman bu hamurlardan iki veya üç tanesini birbirine karıştırın böylece kalpli kolye ucunuzun içerisinde farklı renk geçişleri olacaktır.

Daha sonra hazırladığınız hamuru orta kalınlıkta bir tabaka haline getirin ve oklava yardımı ile biraz açın. Bundan sonra yapacağınız işlem hamura kalp şeklini vermek olacaktır. Kalp şeklini verirken üst tarafına küçük bir delik açmayı unutmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra hazırladığınız kalp şeklini fırına koyun ve orta derecede bir süre fırının içinde bekletin.



KALPLİ BEZ ÇANTA

Annenize bu anneler gününde kalpli bir çanta yapabilirsiniz. Özellikle çalışan ve devamlı iş yerine bilgisayar ya da belge taşıyan bir anneniz varsa bu çanta son derece işine yarayacaktır. Öncelikle yapmanız gereken basit ve düz renk bir çanta bulmaktır. Bu çantanın kumaştan yapılmış olmasına lütfen özen gösterin. Evde bulduğunuz veya dışarıdan aldığınız bu çantanın üzerine pullar dikmeniz gerekiyor. Bunun için bir kırtasiyeden ya da hobi mağazasından küçük parlak pullar alabilirsiniz. Bu pulları iğne yardımı ile ortalarındaki deliklerden çantaya dikmelisiniz. Biz kalp şeklini örnek verdik ama siz isterseniz pullarla isim yazabilir, çiçek gibi farklı desenler de yaratabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz ve hayal gücünüze kalmış bir şey.



ANNELER GÜNÜ KARTI

Ev yapımı anneler günü kartından daha güzel ne olabilir ki? Kırtasiyelerde satılan keçelerden alabilirsiniz. Bu keçeleri evde kalp şeklinde kesebilir, daha sonra bir kartın üzerine yapıştırabilirsiniz. Kartın dış kısmına çeşitli notlar düşebilir ve iç kısmına da uzun uzun annenizi ne kadar sevdiğinizi anlatan bir yazı yazabilirsiniz.

CAM BARDAK SETİ

Anneniz her su içtiğinde aklına gelmek istemez misiniz? 6 adet bardak ve biraz cam boyası ile bu hediyeyi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz. Beğendiğiniz modelde desensiz, düz olacak şekilde 6 adet bardak alın. Bu bardakların dış kısımlarını da cam boyaları ile boyayın. Dilerseniz ince bir fırça alabilir ve bu fırça ile ufak darbeler vurarak desenler oluşturabilirsiniz. Dilerseniz bardağın dış kısmına yazı yazabilir ya da isterseniz başka desenler yaparak bardağı süsleyebilirsiniz. Böylece evinizde son derece sanatsal ve hoş görünen bardaklar olacağı gibi bu hediye de annenizi son derece mutlu edecektir.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ



ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.