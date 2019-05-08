Anneler Günü için hediyeler evde nasıl yapılır?

Anneler Günü bu yıl 13 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İÇİN EL YAPIMI HEDİYELER

El Yapımı Çanta

Her kadın çantayı çok sever. Annenize çanta almak yerine bir çanta dizayn edebilirsiniz. Hatta hazır aldığınız bir çantaya onun sevdiği tarzda işlemeler yapabilir taş yapıştırmalar ile farklı bir hale getirebilirsiniz. Sezonun en moda uygulaması olan patchworkü kullanarak fotoğraftaki gibi bir çanta yapabilirsiniz. Bir ipucu verecek olursak mavi ve yeşil sezonun en moda rengi. Anneniz yaz aylarında böyle bir çantayı omzundan sizi de dilinden düşürmeyecektir.

El Yapımı Telefon Kılıfı

Akıllı telefonların yaygınlaşması sayesinde telefon kabı kullanımı bir moda haline geldi. Anneler titizdir, telefonlarını korumak isterler. Bunun için annenize telefon kapı hediye almak yerine onun için bir telefon kabı dizayn edebilirsiniz. Bunun için tasarım yapılmayan sade bir telefon kabı almanız yeterli. İstediğiniz bir kumaş veya boncuk, taş gibi yardımcı gereçlerle telefon kabını annelerinizin zevkine göre dizayn edebilirsiniz.

Anneler Günü Hediyesi Renkli Yastık

Anneler günü hediyesi olarak annenize kendi ellerinizle hazırlayabileceğiniz rengarenk bir yastık hediye etmeye ne dersiniz? Keçe ile süsleyebileceğiniz bu yastık, annenize sizi hatırlatacak.

El Yapımı Kulaklık

Anneler günü için harika bir kulaklık hazırlamaya ne dersiniz? En basit el yapımı anneler günü hediyeleri arasında yer alan bu kulaklığa anneniz bayılacaktır.

El Yapımı Çerçeve

Bir fotoğraftan başka ney anıları bu kadar canlı tutabilir? Hiç bir şey. Onun sürekli hatırlamasını istediğiniz bir ana ait fotoğraflardan çerçeve yapın. Karton, mukavva veya tahta kullanabilirsiniz. Bu çerçeveyi bir çocuk gibi süsleyin. Unutmayın ellerinizle yaptığınız hediyeler annelerin gözünde paha biçilemez.

El Yapımı Vazo

Anneler günü hediyesi olarak çiçek almak bence kolaya kaçmaktır. Birde o çiçeği koyabileceği bir vazo yapmaya ne dersiniz? Ben yapamam böyle işleri beceremem dediğinizi duyar gibiyim! Hayır yapabilirsiniz. Daha basit bir öneri vereceğim. Kavanozdan vazo yapın. En azından kavanoza bir kurdela bağlayın. Hangi vazoyu hazırlayacağınız konusunda kararsız kalırsanız, annenizin en sevdiği rengi tercih edebilirsiniz. Ayrıca vazo ile hangi çiçeği sunum yapacağınızda önemlidir. Annenize sevdiği bir çiçeği sevdiği bir renkte hediye edebilirsiniz. Bir fanusu harika bir vazo haline getirebilirsiniz. Oldukça hoş ve dekoratif duracaktır. Bunu yapmak için tek ihtiyacınız olan, biraz toprak, taş, çiçek ve fanus. Yada bir kavanoz kullanarak dekoratif bir çiçek vazosu oluşturabilirsiniz. Anneleriniz için oldukça kolay hazırlayabileceğiniz bir vazo. Hem bahar gelmişken böyle bir vazoyu evinde görmekten mutluluk duyacaktır. Sicim ipi, bir parça kumaş ile böyle şirin ve basit bir vazoyu anneniz için hazırlayabilirsiniz.

YAZA GİRERKEN HAFİF BİR KOKU

Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.

Hızlı Oje Kurutucu

Dar zamanda harikalar yaratmak annelerimizin en iyi oldukları işlerden biridir. Gün içerisinde o kadar çok şeye koşuştururlar ki, durup iki dakika nefes almaya bazen vakitleri kalmaz. Her şeyi en pratik ve hızlı hali ile gerçekleştirmek isterler. İşte annenize oje sürdükten sonra kuruması için bekledikleri zamandan kurtaracak mucizevi alet!

Ojeleri bozulmasın diye televizyon kumandasına dahi dokunmak istemeyen annelerimize vakit kazandıracak bir hızlı oje kurutucu. Bir dakika kadar kısa bir sürede ojelerini kurutan anneleriniz, ojem bozulacak paniği ile ellerini havada tutmak zorunda kalmayacağına oldukça sevinecek.

Hayatta zaten düşünecek çok şeyi olan, nereye vakit ayıracağını şaşırmış annelerimizin, böyle küçük şeyler için zaman harcamalarına ne gerek var değil mi? Yılın evladı hediyesi de tüm kalplerden size geliyor.



Stres Çarkı Prizma



Annelerimiz çoğu zaman sabır küpüdür. Hatta bu kadar stresle nasıl başa çıktıkları merak konusudur. Kimi şarkı söyler stresini bastırmak için, kimi temizlik yapar, kimi de yürüyüşe çıkar ve saatlerce temiz hava eşliğinde sakinleşmeye çalışır. İşte annelerimiz için stres topunun yeni rakibi stres çarkları. Siz yine de annenizi çok sinirlendirmemeye bakın :)



Araç Direksiyon Tepsisi



Trafikte ve aracında gün içerisinde uzun süre zaman geçiren annelere mola zamanlarını rahatlıkla geçirebilecekleri, üzerinde dilerlerse atıştırıp dilerlerse not tutup bir takım eşyalarını koyabilecekleri aşırı kullanışlı bir hediye!

Araç direksiyon tepsisi dar zamanlarda adeta bir kurtarıcı olacak anneleriniz için. İçeceğini koyabileceği bölmesi olan geniş ve portatif bir masa. Uzun yolculuklarda veya şehir içi trafiğinde her araca lazım değil mi?

Elektriksiz El Isıtıcı Panduf



Annelerimizin kalbi sıcacıktır, elleri ise şifalı. Ama bu ellerinin her daim sıcak olduğunu göstermez elbette. Annelerimizin ellerini her daim sıcacık tutacak bu alet ile onun konforunu düşünen bir hediye seçebilirsiniz.

Elektriksiz el ısıtıcısı ile, soğuk kış günlerinde annelerinizin eli sıcacık olacak. Tıpkı yürekleri gibi :)



Kişiye Özel Klaket Fotoğraf Albümü

Anneler evlatları ile ilgili her anıyı hafızalarına kazırlar. Sık sık onları küçüklüğümüze dair hikayeleri en ince detayına kadar anlatırken dinleriz. En kıymetlililerinin hatıralarını hep kalplerinde ve zihinlerinde taşırlar. Annenize bu Anneler Gününde yeni anıları muhafaza edebileceği, klaket şeklinde bir fotoğraf albümü alabilirsiniz. Hatta bu albümü küçüklük fotoğraflarınızla süsleyebilir, ona nostaljik bir seyahat yaptırabilirsiniz.

Anılarla yaşayan güzel annelerimize ve de anneannelerimize alınabilecek muhteşem bir hediye seçeneği sizlerle...

Mıknatıslı Foto Askısı



Fotoğraf saklamayı ve sergilemeyi seven annelerimize modern ve farklı bir fotoğraf çerçevesi. Hatta fotoğraf askısı. Duvarlarda farklı stillerde kullanılabilecek mıknatıslı bu fotoğraf askısı, vestiyerlerdeki mezuniyet fotoğraflarınızı duvarlara taşıyacak.



Hediye seçiminde önemli olan annenizin nasıl bir yapıya sahip olduğu ve nerede en çok zaman geçirdiğidir. Örneğin anneniz mutfakta daha çok vakit geçiriyorsa ona özel bir hediye ile başlayabilirsiniz.



Anneler Günü'ne onu mutlu edebilecek hediyelerden bir tanesi çikolatalı çiçektir. Bu çiçek ile hem mutlu edebilir ve daha sonrasında beraber yiyebilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği "Anneler Dostluk Günü"düzenledi.

Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir "Anneler Günü Barış Günü" için 2 Haziran'da kutlanacaktı.

Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

- Meğer dilimdeki en güzel kelimeymiş senin adın. Ne zaman ANNEM desem dünyama güneş doğuyor, ruhumu huzur kaplıyor Anneler Günün Kutlu Olsun canım Anam.

- Senden yediğim terliğin acısıyla ağlarken bile Anneee diyebiliyorsam bu ancak Anne mucizesidir. Anneler günün kutlu olsun cantanem.

- Benim için her şeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

- Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun

- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

- Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.