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Anneler gücüne güç katıyor

Anneler gücüne güç katıyor

Diyarbakır HDP önündeki evlat nöbeti 172. gününde 93 aile oldu.

Dün de Erzurum’dan oğlu Celal için gelen Sakine Tunar, Hakkari Şemdinli’den ablası Rahime için gelen Medeni Kaya ile yine Şemdinli’den amcası Menaf Kaya için gelen Reşat Kaya da oturma eylemine dahil oldu.

41 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, 14 yıl önce PKK’ya katılan Haki kod adlı Adem Özdemir’in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı: “Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 41’e yükseldi.
 


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