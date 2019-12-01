Anneler dağdan indirdi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ikna çalışmalarıyla, 2015’te katıldıkları terör örgütü PKK’dan kaçarak ailelerine kavuşan teröristler A.K. ile M.K, örgütün içinde bulunduğu durumu anlattı. A.K.: “4 yıl önce bir arkadaşımın yönlendirmesiyle sosyal medyadan bağlantı kurup örgütün kampına gittim. Örgütte erzak kuryeliği yapıyordum. Ayağım kırılınca Suriye’ye gittim. Biz çalışıyorduk, sözde yöneticiler yiyip içiyordu. Kaçmak için sürekli fırsat kolluyordum. “

HAREKAT BİZE CESARET VERDİ

TSK’nın operasyonları örgütte büyük paniğe neden oldu. Kaçma fikrini M.K.’ya 20 gün söyleyemedim. Meğer o da aynı şeyi düşünüyormuş. Örgütte kaçmak isteyen çok kişi var. Buradan ailelere sesleniyorum; ‘Çocuklarınıza sahip çıkın. Bunlardan uzak tutun.’ Van Emniyetine teşekkür ederim, bizi getirmek için ellerinden geleni yaptılar.”

“Barış Pınarı Harekatı olduğu zaman bizleri birim birim sivillerin evlerine dağıttılar. Bizim gittiğimiz evde yanımızda bilgisayar vardı. Ailenin internet şifresini aldık ve ailemize ulaşıp, durumumuzu anlattık. Sonra emniyetteki arkadaşlar bize ulaştı. Geri dönüş sürecimiz böyle başladı. Örgütte internet, telefon yasak, bunları engelliyorlar. Ailelerle iletişim kurmaya izin vermiyorlar.”

ANNELERDEN ETKİLENDİK DAĞDAN İNDİK

M.K.: “18 yaşında kandırılarak örgüte katıldım. İlk gittiğim gün bana öyle bir yemek verdiler, öyle bir muamele gördüm ki o an zaten gittiğime çok pişman oldum. Bir hafta sonra 3 kişiyle kaçtık ancak yolu bilmediğimiz için bizi yakaladılar. Gençleri mağarada çalıştırıyorlar. Katırlarla erzak taşıyorlar. Ben kilometrelerce sırtımda un taşıdım. Küçücük çocukların eline silah verip çatıştırıyorlar. 16-17 yaşlarında hepsi ölüyor.”

“Diyarbakır’daki annelerin eylemi beni çok etkiledi, ‘ailem şimdi perişan olmuştur’, ‘benim ailem de şimdi böyledir’ dedim. Kaçmaya karar verdim. Kaçmak isteyen kendisini oradan kurtarsın.”

9 EKİM’DEN ÖNCE HEPSİ KAÇTI

M.K., 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı’nın örgütteki etkilerini şöyle anlattı: “Bu harekat başlamadan önce ‘Biz Suriye’de Türkleri bitireceğiz, devleti Suriye’de bitireceğiz’ diyorlardı. Ama hiç öyle olmadı, devlet birçok yeri aldı. Bunların yalan söylediğini herkes gördü. Örgüt orada ölümlerden başka hiçbir şey kazanmadı. Barış Pınarı Harekatı esnasında birçoğu arka cepheye kaçtı, örgütte büyük bir kırılma oluştu.”

OĞLUM LİCE’DE KARAKOLUN DİBİNDEN KAÇIRILDI, FETÖ’CÜLER GÖZ YUMDU

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan 57 ailenin umutlu bekleyişi 90. günde de sürdü. Mardin Derik’ten gelen Şeyhmus Kaya, Lice’de yol kesip oğlu Vedat Kaya’nın teröristler tarafından kaçırıldığını dile getirerek şöyle konuştu: “5 yıldır oğlumu arıyorum. Benim çocuğumu HDP aldı. Lice’ye gittim ve HDP’nin Lice sözde eş başkanı Murat Atagün bana ‘Oğlunu ben kaçırdım koz olarak kullanacağım’ dedi. İki milletvekili ve Murat Atagün bu işi yapıyor. Benim çocuğum karakolunun dibinden kaçırıldı. Orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale bile etmediler. Diğer oğlum karakola gidip şikayette bulundu ama askerler ‘bizde operasyon emri yok, aramaya çıkmıyoruz’ dediler.”