Anne dostu hastane sayısı rekora koşuyor

Yelda GÖKDAĞ

Yeni uygulamayla hastanelerin sunduğu hizmetler de özel hastane standartlarını geçti. Daha önceki yıllarda tek kişilik doğum ünitelerinin sayısı neredeyse sıfıra yakınken, uygulama sayesinde 68 hastanede anne adaylarına mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri imkanı sunuldu.

KRiTERLER YENiLENDi

n Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti sunulmalı.

n Gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalı.

n Poliklinik, eğitim, danışmanlık, doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatındaki standartlara uygun olmalı.

n Mahremiyet gereksinimleri itinayla karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalı.

n Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalı.

n Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalı.

n Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

n Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

n Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesi güçlendirilmeli.

n Kayıtlar tutulmalı ve analizlerle hizmetin gelişmesi sağlanmalıdır.