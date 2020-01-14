Anlaşmayı imzalamayan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki! 'Kimin savaş istediği belli oldu'

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan; Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan darbeci Hafter'in dün üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrılmasına ilişkin Türkiye'den flaş açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu;" Hafter'in ne dediği önemli değil siyasi sürecin kendisi önemli. Hafter'in tutumu kimin savaş kimin barış istediğini gösterdi. Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz' ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar: Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, Dünyanın sonu mu geldi. Hem Libya hem idlib’de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz.

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