Anlaşmayı imzalamayan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki! 'Kimin savaş istediği belli oldu'
Moskova'da ateşkes toplantısını terk eden darbeci Libya lideri Hafter için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:" Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız." ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan; Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan darbeci Hafter'in dün üzerinde uzlaşılan ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrılmasına ilişkin Türkiye'den flaş açıklama geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu;" Hafter'in ne dediği önemli değil siyasi sürecin kendisi önemli. Hafter'in tutumu kimin savaş kimin barış istediğini gösterdi. Hafter böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz' ifadelerini kullandı.
Hulusi Akar: Libya’da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, Dünyanın sonu mu geldi. Hem Libya hem idlib’de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz.
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