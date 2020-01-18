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  3. Ankaragücü ile Konyaspor'dan 'Rakibine Jest Yap'a destek

Ankaragücü ile Konyaspor'dan 'Rakibine Jest Yap'a destek

Ankaragücü ile Konyaspor'dan 'Rakibine Jest Yap'a destek

İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan “Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesiyle "Rakibine Jest Yap" kampanyasına MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor’dan destek geldi.

Süper Lig'de ikinci devrenin açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan “Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine destek vermek için, futbolcular sahaya, “Futbola şiddetle değil gönülden bağlan” yazılı pankartlarla çıktı.
 
Fotoğrafı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, takipçileriyle paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda, “MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcularımız da “Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan” dedi. Varolsunlar.. Futbolda şiddetsiz iletişim için #RakibineJestYap” dedi.


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