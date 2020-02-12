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  3. Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

Ankara'daki kritik zirveden ilk mesaj: Kabul edilemez

İbrahim Kalın-Jeffrey görüşmesinde İdlib mutabakatı kapsamında Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdlib'de yoğunlaşan krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Görüşmede, İdlib Mutabakatı çerçevesinde, Türk askerlerinin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü bir şekilde vurgulandı.

Mutabakatın korunmasının önemine vurgu yapılırken, yaşanan insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği kaydedilen görüşmede, siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği belirtildi.

Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun somut desteğinin önemine işaret edilen görüşmede, İdlib'deki sivillere yönelik rejim saldırılarının artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin ivedilikle artırılması gerektiğinin altı çizildi.

(AA)


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