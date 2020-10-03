Ankara'daki "Huzur" operasyonunda bir kıraathanede uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde "Huzur" operasyonu düzenlendi. Altındağ bölgesinde ise bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, 50 ekip ve 300 personelin katıldığı operasyonda, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile pandemi tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapıldı.

KIRAATHANEDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Altındağ bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathane sahibi ve bir işçi gözaltına alındı.