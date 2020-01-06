Ankara’da yaşayan binlerce kişi ‘Yarın Ankara’da okullar tatil mi?’ sorusunu aratmaya başladı. Olumsuz hava şartları tüm Türkiye’yi etkisi altına aldı. Özellikle iç bölgelerde artan kar yağışları ve soğuklar yaşamı olumsuz şekilde etkiledi. Ankara da kardan etkilenen iller arasında yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bilgilerine göre Ankara’da hava yarın kar yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı olacak. Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili ile ilgili resmi açıklama geldi! 7 Ocak Salı Ankara’da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı ve güncel açıklamalar haberimizde yer alıyor.

VASHİP ŞAHİN'NDEN TATİL İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin öğrencilerin merak ettiği tatil ile iligli son dakika açıklaması geldi. Şahin yaptığı açıklamada: "Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 6, 2020

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu,iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Ankara çevrelerinde doğu ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.