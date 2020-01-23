Ankara'da peş peşe depremler

Ankara'da deprem... Akyurt ilçesinde 3.8, 4.5 ve 3.0 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Ankara'dan gelen son dakika deprem haberleri peş peşe geldi. Merkez üssü Ankara Akyurt olan üç deprem oldu. 06: 42'deki ilk depremin büyüklüğünü AFAD 3.8 olarak duyurdu. Bu depremin ardından saat 06:54'te 4.5 büyüklüğünde, 07.08'de ise 3.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

ANKARA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, peş peşe meydana gelen depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Akyurt merkezli depremde can ve mal kaybı yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...