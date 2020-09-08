Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4876
  • 8,8347
  • 462.089
  • 1094.07
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
08 Eylül 2020 Salı 13:07 | Son Güncelleme:

Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
DHA

Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışanlarının da arasında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca gerçekleştirilen ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin edildiği şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takip, iletişimin dinlenmesi ve bilirkişi incelemeleri sonucunda kuvvetli suç delillerine ulaşıldı. Bunun üzerine 19'u bu kurumda çalışan, 28'i rüşvet vererek menfaat temin ettiği iddia edilen toplam 47 kişi hakkında, 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar şüphelilerden 37'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında savcı mütalaasını açıkladı
Ankara'da rüşvet operasyonu: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı
Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor
BDDK'dan kredi kartlara yeni düzenleme: Vatandaş mevduatı kadar limit yükseltebilecek
Muharrem İnce nereye gidiyor?

Muharrem İnce nereye gidiyor?

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

En çok merak edilen gizemler ve soruların cevapları

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor

860 yıllık Cizre Ulu Camisi restore ediliyor