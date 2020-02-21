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  3. Ankara'da PKK-YPG operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da PKK-YPG operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da PKK-YPG operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

 Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA


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