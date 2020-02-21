Ankara'da PKK-YPG operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 14 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde YPG/PKK adına faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA