Ankara'da Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza!

Ankara'daki Mera Çayı'na atık yağ bırakan bir firmaya 2 milyon 212 bin lira para cezası kesilerek faaliyeti durduruldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: