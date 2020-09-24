24 Eylül 2020 Perşembe 00:01 | Son Güncelleme:
Ankara'da Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza!
AA
Ankara Mera Çayı'na atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya, 2 milyon 212 bin lira ceza kesildi ve faaliyeti durduruldu.
Ankara'daki Mera Çayı'na atık yağ bırakan bir firmaya 2 milyon 212 bin lira para cezası kesilerek faaliyeti durduruldu.
AA'nın aktardığı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ankara Mera Çayı'ndaki kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen inceleme ve analizler neticesinde, çaya atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza uygulanmış ve firmanın faaliyeti durdurulmuştur."