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  • Ankara'da Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza!
24 Eylül 2020 Perşembe 00:01 | Son Güncelleme:

Ankara'da Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza!

Ankara'da Mera Çayı'nı kirleten firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza!
AA

Ankara Mera Çayı'na atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya, 2 milyon 212 bin lira ceza kesildi ve faaliyeti durduruldu.

Ankara'daki Mera Çayı'na atık yağ bırakan bir firmaya 2 milyon 212 bin lira para cezası kesilerek faaliyeti durduruldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara Mera Çayı'ndaki kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen inceleme ve analizler neticesinde, çaya atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza uygulanmış ve firmanın faaliyeti durdurulmuştur."
<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Serenay Sarıkaya ile

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