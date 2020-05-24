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  3. Ankara'da kontrol noktasında trafik kazası... Yaralılar var!
24 Mayıs 2020 Pazar 22:25 | Son Güncelleme:

Ankara'da kontrol noktasında trafik kazası... Yaralılar var!

Ankara'da kontrol noktasında trafik kazası... Yaralılar var!

Son Dakika Haberleri.. Ankara'da, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 6'sı polis 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Kazada, uygulama yapan 6 polis ile kontrol için bekleyen 1 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

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