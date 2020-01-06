Ankara'da kar mücadelesi! Vatandaşlardan Mansur Yavaş'a tepki

Başkentte, sabah saatlerinde bastıran kar, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.

Rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesini kısaltan yoğun kar yağışı, trafik akışını yavaşlattı.

Şehir içinde kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, şehir girişlerinde ağır tonajlı araçlar kuyruklar oluşturdu.

Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut gibi metropol ilçelerde kaygan yollar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ

Olumsuz hava şartlarına hazırlıksız yakalanan Ankara'da vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medyada birçok tepki gösterildi.

#Ankara etiketiyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek de yer aldı.

Gökçek, yolların buz tutmasıyla birlikte kayan bir minibüsün videosunu sosyal medya hesabında paylaşıp Yavaş'a seslendi.

"Sevgili Yavaş, Ankaralı senin sayende minibüsle vals yapıyor." diyen Gökçek, "Bir kar yağdı Ankaraya valsi bile öğrettin. Ne kadar alkışlasan az." ifadelerini kullandı.

YOLDA KALAN EGO ŞOFÖRÜNDEN İLGİNÇ ÇÖZÜM

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi yolunda kar nedeniyle aracı hareket ettirmekte zorlanan şoför, otobüsteki öğrencilerden zıplamalarını istedi. O anlar, bir öğrencinin telefonuna yansıdı.