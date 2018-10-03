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Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 770´nci sokakta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

(DHA)

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