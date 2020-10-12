  • $7,8987
  • 9,3222
  • 487.564
  • 1177.11
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:21 | Son Güncelleme:

Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
AA

FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2'si Bylock kullanıcısı 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a> / <a hr

Çocuklara kurallar nasıl öğretilir?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ezilen alyansını bakın nasıl düzeltti! Her anını paylaştı...

Hayalet böcek ''dal'' görenleri şaşırtıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.