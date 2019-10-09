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  3. Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle

Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle

Ankara'da deprem mi oldu" Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle

Ankara'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ankara'daki bu depremi hisseden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından depremi hissettiklerini yazdı. İşte Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri..

 

Ankara'da deprem mi oldu? sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı..

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREMİ HİSSEDENLERİN TWEETLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:

Depremle uyanmak geçmiş olsun ankara #deprem

Geçmiş olsun Ankara #deprem

Bu kez ankara sallandı rabbim daha beterinden korusun geçmiş olsun Ankara #deprem

Bende ne oluyor acaba diyordum ki depremmiş. Ufak da olsa hissettirdi. Allah daha fazlasını yaşatmasın inşallah... #deprem

#deprem geçmiş olsun başkent

Ufaktan bir sallandık geçmiş olsun Ankara Rabbim beterinden korusun #deprem

Güne #deprem ile merhaba demek.

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