Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle

Ankara'da deprem mi oldu? sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat 01:27'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin yerin 4.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı..

DEPREMİ HİSSEDENLERİN TWEETLERİNDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:

Depremle uyanmak geçmiş olsun ankara #deprem

Geçmiş olsun Ankara #deprem

Bu kez ankara sallandı rabbim daha beterinden korusun geçmiş olsun Ankara #deprem

Bende ne oluyor acaba diyordum ki depremmiş. Ufak da olsa hissettirdi. Allah daha fazlasını yaşatmasın inşallah... #deprem

#deprem geçmiş olsun başkent

Ufaktan bir sallandık geçmiş olsun Ankara Rabbim beterinden korusun #deprem

Güne #deprem ile merhaba demek.