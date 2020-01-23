Ankara'da deprem mi oldu? Ankara son dakika Kandilli Rasathanesi deprem haberleri

Ankara'da deprem mi oldu? sorusu araştırılıyor. Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ankara’nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde, yerin 6.3 km derinliğinde deprem olduğu açıklandı. 06:54 sularında ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan son dakika açıklamasında bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

ANKARA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara’da 09:12 sularında bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin 3.6 büyüklüğünde olduğu ve yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Ankara’da saat 06:42 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. 06:54 sularında ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

23.01.2020, 06:54:12 TSİ

Büyüklük: 4.5,

Derinlik: 6.8 km

#Kandilli

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