Ankara'da deprem mi oldu? 3 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Ankara'da deprem mi oldu? sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı, yerin 2,7 kilometre derinliğinde oluştu.3 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..

3 ARALIK DEPREM HABERLERİ

SON DAKİKA.. AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ANKARA'DA DEPREM

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 12:06'da Kızılcahamam’da 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin 2,7 kilometre derinliğinde oluştu.