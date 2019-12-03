Ankara'da deprem mi oldu? 3 Aralık Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..
Ankara'da deprem mi oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Depremi hissedenler arama motorunda deprem haberlerini arıyor. Son dakika deprem haberi Ankara'dan geldi. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..
Ankara'da deprem mi oldu? sorusu depremi hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı, yerin 2,7 kilometre derinliğinde oluştu.3 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem haberleri sizlerle..
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3 ARALIK DEPREM HABERLERİ
SON DAKİKA.. AKDENİZ'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ANKARA'DA DEPREM
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre saat 12:06'da Kızılcahamam’da 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı, yerin 2,7 kilometre derinliğinde oluştu.