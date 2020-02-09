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  3. Ankara'da dehşete düşüren olay! Korkunç halde bulundu

Ankara'da dehşete düşüren olay! Korkunç halde bulundu

Ankara'da dehşete düşüren olay! Korkunç halde bulundu

Ankara'da, boş bir arazide gövdesinden kesilmiş insan başı bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş alanda meydana geldi. Civardaki köpeklerin çokluğundan rahatsız olan bir esnaf, belediyeye haber verdi. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmada vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. Polis ekipleri, alana gelerek incelemede bulundu. Kafatası, daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)


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