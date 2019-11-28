Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7673
  • 6,3549
  • 270.498
  • 106310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltında

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltında

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltında

Ankara TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 zanlıdan 9'u yakalandı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu yakaladı. 

Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

(AA)


Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
Yeniden mi evleniyorlar? Chloe'den açıklama
Eski aşıklar pişti oldu! 15 yıllık hasret dolu bakış
'Hollywood'dan teklifler geliyor'
Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
<p>Suruç´ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçü

Mevsimlik İşçiydi, İngiltere´de Patron Oldu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en soğuk şehrinde hayat!

Başkan Erdoğan tanıtmıştı! Nasıl yapıldığı ortaya çıktı