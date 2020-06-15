Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,838
  • 7,699
  • 378.342
  • 109517
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:37 | Son Güncelleme:

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları (Yabancı terörist savaşçı kapsamında) değerlendirilen 10 Irak uyruklu kişi ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 zanlı düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı duyurdu: Yarından itibaren başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
FETÖ'nün işkence taktiğini itiraf etti! Doğu'da hain temizliği
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Operasyondan ilk görüntüler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!