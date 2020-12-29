Son dakika haberleri... Ankara'da polis ve MİT'ten DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

DHA'da yer alan son dakika haberine göre, Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

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