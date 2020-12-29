29 Aralık 2020 Salı 09:44 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Ankara'da polis ve MİT'ten DEAŞ operasyonu: 35 şüpheli gözaltında
DHA
Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.
DHA'da yer alan son dakika haberine göre, Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.
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