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  3. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi müdürlüklerince 10 Kasım öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 17 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA


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