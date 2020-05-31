Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8223
  • 7,5691
  • 379.237
  • 105520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
31 Mayıs 2020 Pazar 09:50 | Son Güncelleme:

Ankara'da 'change' çetesi çökertildi

Ankara'da 'change' çetesi çökertildi

Ankara'da hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştirip (change) satan çete, polis operasyonuyla çökertildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, change edildiği tespit edilen 13 otomobile el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Daire Başkanlığı ekipleri, change yöntemi ile piyasaya sürülen otomobiller ilgili araştırma başlattı. Tamir edilemeyecek boyutta hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla ülkeye sokulan otomobillerle değiştiren çete takibe alındı. 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler D.Y., E.A., G.O., M.Ç. ve T.K. tespit edildi. 5 kişi, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KRİMİNAL İNCELEME İLE TESPİT EDİLDİ

Change yapıldığı düşünülen 28 otomobil, mahkeme kararı doğrultusunda el konularak, kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 13 otomobilin motor ve şasi numaralarının değiştirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını, haciz ve yakalama kaydı bulunan veya yasa dışı yollarla getirilen otomobillerle değiştirdiği saptandı. Orijinal olduğu belirlenen otomobiller ise sahiplerine geri iade edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.


Fırsatçılar iş başında... 'Bu insafsızlıktır!'
Diyarbakır'daki silahlı saldırıyla ilgili önemli gelişme
Lüks otomobili arkasına bakmadan bırakıp kaçtı!
Beyaz Saray önündeki gösterilerde tansiyon iyice arttı!
Zirve neden ertelendi? Gruba 4 yeni isim geliyor!
Erzurum'da silahlı kavga

Erzurum'da silahlı kavga

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edilerek açılışa hazırlandı

Yaylalar çiçeklerle boyandı! O peynirin sırrı bu otlarda...