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  3. Ankara'da ByLock operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
15 Haziran 2020 Pazartesi 12:21 | Son Güncelleme:

Ankara'da ByLock operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Ankara'da ByLock operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 9'unun gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olup, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyonda şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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