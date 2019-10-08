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  3. Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen 26 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

DHA

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