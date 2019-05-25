Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da bıçaklı saldırgan bacağından vurularak durduruldu

Ankara'da bıçaklı saldırgan bacağından vurularak durduruldu

Ankara'da bıçaklı saldırgan bacağından vurularak durduruldu

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde çevresindeki vatandaşlara ve polis ekiplerine bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan taksi durağının önüne gelerek otomobillere zarar vermeye başladı. Elindeki muşta ve bıçakla park halindeki 2 otomobilin dikiz aynaları ve lastiklerine zarar veren şahsa engel olamayan taksiciler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganı Bağdat Caddesi'ndeki Cemre Parkı'nın önünde sıkıştırdı. Saldırgan, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına, elindeki bıçakla karşılık verdi. Bunun üzerine şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulansla Yenimahalle Devlet Hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Tülin Özen sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Zehra yeni arabasında çok mutlu!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirt

Hindistan´da eğitim merkezinde yangın: 12 kişi hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cezaevinden çıktığı gün yaptıklarıyla şoke etti

Yalanlar ve Doğrular: Tevfik Göksu, İmamoğlu’na tek tek yanıt verdi