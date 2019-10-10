Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8311
  • 6,4296
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'liler gözaltına alındı

Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'liler gözaltına alındı

Ankara'da, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden HDP'liler gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Ankara'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen, aralarında HDP´li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki HDP İl Başkanlığı önünde toplanan HDP'li bir grup, 'Barış Pınarı Harekatı´nı protesto etmek için Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi. Aralarında bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polis tarafından uyarıldı. Bunun üzerine grup dağılırken, HDP´li vekiller Sakarya Caddesi´ne yürüdü. Milletvekilleri burada açıklama yapacağı sırada, HDP´li bir grup slogan atmaya başladı.

11 GÖZALTI

Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.  (DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
<p>MSB, yayımladığı mesajda, 'Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğu

Kahraman Komandolar Fırat´ın Doğusuna İlerliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Harekat Merkezi'nden ilk kareler

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor