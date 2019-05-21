Ankara'da aranan çocuk istismarcısı Nevşehirde yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen ihbarda TOKİ 1.etpa Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir erkek ve gözlüklü bir kadının yaya şeklinde yürüdüklerini ve yayalardan erkek olan şahsın aranan şahıs olabileceği yönünde ihbar geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin caddeye gitmesi üzerine Ş.M.G. polis ekiplerini görür görmez kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.M.G. gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında Ankara İmalat İnfaz bürosunca cezaevi firarisi olarak yakalama kararı ile arandığı ve yanında bulunan yaşı küçük A.G.’nin ise kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Ş.M.G. emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderilirken yaşı küçük kız ise ailesine teslim edildi.

(İHA)