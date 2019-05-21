Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0397
  • 6,7363
  • 247.704
  • 86.671
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara'da aranan çocuk istismarcısı Nevşehirde yakalandı

Ankara'da aranan çocuk istismarcısı Nevşehirde yakalandı

Ankara'da aranan çocuk istismarcısı Nevşehirde yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’da cezaevi firarisi olarak ve çocuk istismar suçundan aranan şahıs Nevşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen ihbarda TOKİ 1.etpa Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir erkek ve gözlüklü bir kadının yaya şeklinde yürüdüklerini ve yayalardan erkek olan şahsın aranan şahıs olabileceği yönünde ihbar geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin caddeye gitmesi üzerine Ş.M.G. polis ekiplerini görür görmez kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Ş.M.G. gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında Ankara İmalat İnfaz bürosunca cezaevi firarisi olarak yakalama kararı ile arandığı ve yanında bulunan yaşı küçük A.G.’nin ise kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Ş.M.G. emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderilirken yaşı küçük kız ise ailesine teslim edildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift ayrıldı!
Aslı'dan sert gönderme
Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
Çin’in Hainan eyaletine bağlı Ledong bölgesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı okulun yanına

Çin’de Savaş Uçağı Okulun Yanına Düştü: 2 Ölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçük yaşta gönlünü ünlülere kaptıran isimler!

612 yıllık minare yeni yerinde yükseliyor