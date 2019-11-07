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  3. Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Ankara'da, Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Mamak Belediyesi'ne bağlı merkezin kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Ankara'da Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin kulesinin "çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı" belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesi'ne bağlı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı.

Raporda, " kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.


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