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  3. Ankara'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara’da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alınırken, 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüphelinin, Gaziantep’ten Ankara’ya getirdikleri kaçak sigaraları rulo halindeki ipliklerin içerisine gizlediği görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten getirdikleri kaçak sigaraları Ankara’da piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kaçak sigaraların Mamak ilçesi Çiğiltepe Mahallesi’ndeki bir depoda sakladığını saptadı.

İPLİK RULOLARINDA 12 BİN ADET KAÇAK SİGARA

Ekipler, bugün akşam saatlerinde şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine baskın düzenledi. Baskında, Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda rulo halindeki ipliklerin içerisine gizlenmiş şekilde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara ekipler tarafından el konulurken, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA 

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