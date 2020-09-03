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  3. Ankara Valisi Şahin uyardı... Kentte sıcaklıklar '8-12 derece' yükselecek
03 Eylül 2020 Perşembe 18:50 | Son Güncelleme:

Ankara Valisi Şahin uyardı... Kentte sıcaklıklar '8-12 derece' yükselecek

Ankara Valisi Şahin uyardı... Kentte sıcaklıklar '8-12 derece' yükselecek
AA

Ankara Valisi Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Ankara Valisi Şahin uyardı... Kentte sıcaklıklar '8-12 derece' yükselecek
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