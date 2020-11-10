Ankara Valiliğinden son dakika 65 yaş üzer sokağa çıkma açıklaması! Ankara'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri ne?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bunun üzerine Ankara'da yaşayan vatandaşlar 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatlerini yakından takip etmeye başladı. Peki, Ankara 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

ANKARA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAATLERİ NASIL?

Ankara Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yapılan açıklamada: "Vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.