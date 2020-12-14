  • $7,8344
  • 9,5291
  • 459.753
  • 1391.51
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:52 | Son Güncelleme:

Ankara Valiliği'nden silahlı soygun açıklaması

Ankara Valiliği'nden silahlı soygun açıklaması

Ankara'da bir bankada meydana gelen silahlı soyguna ilişkin Ankara Valiliği resmi açıklama yayımladı. Açıklamada, soygunu gerçekleştiren şahsın yakalandığı bilgisi verildi.

Ankara Valiliği Etimesgut ilçesindeki bir bankaya meydana gelen silahlı soygun girişime ilişkin duyuru yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'teki 2021 Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Tü

Bakan Koca, 'Türkiye ile gurur duyun' dedi ve ekledi: Dünyada 1'inci sıradayız

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Seyircilerin gözü önünde yılan tarafından boğuldu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.