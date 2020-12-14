Ankara Valiliği'nden silahlı soygun açıklaması

Ankara Valiliği Etimesgut ilçesindeki bir bankaya meydana gelen silahlı soygun girişime ilişkin duyuru yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs,güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup,müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir.