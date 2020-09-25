Ankara Valiliği'nden koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı

Ankara Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındı. Yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, temaslı kişilerin yanlış beyan edilmesi konusunda gerekli yasal işlemlerin başlatılması ile ilgili yeni kararlar alındı." ifadelerine yer verildi.

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