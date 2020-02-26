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Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu!

Ankara Valiliği 'fırtına' uyarısında bulundu!

Ankara Valiliği, şehir genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgarın (lodos), etkisini artırarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 28 Şubat Cuma sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.


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