Ankara seçim sonuçları son dakika
Ankara seçim sonuçları, 31 Mart 2019 araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde?
Ankara yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Özhaseki
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mansur Yavaş
DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Haydar Yılmaz
SP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mesut Doğan
TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Korkur
VP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tülin Oygür
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI- 2014
Ankara’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu.
30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.
Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.
Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.
Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.
2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: İbrahim Melih Gökçek
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mansur Yavaş
MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mevlüt Karakaya
ANKARA’NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?
Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde kilometrekareye 216 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 216/km2'dir.
Ankara ilinin 25 ilçesi vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesini oluşturan bu ilçeler: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle' dir.
Akyurt
Altındağ
Ayaş
Bala
Beypazarı
Çamlıdere
Çankaya
Çubuk
Elmadağ
Etimesgut
Evren
Gölbaşı
Güdül
Haymana
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Mamak
Nallıhan
Polatlı
Pursaklar
Şereflikoçhisar
Sincan
Yenimahalle