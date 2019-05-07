Ankara seçim sonuçları son dakika

Ankara yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mehmet Özhaseki

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mansur Yavaş

DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Haydar Yılmaz

SP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mesut Doğan

TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Korkur

VP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tülin Oygür

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI- 2014

Ankara’da 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandık sayısı 12253, oy kullanan seçmen sayısı 328614, geçerli oy sayısı 3162112 oldu. AK Parti %44.8 oy oranına, CHP %43,8 oy oranına, MHP %7,8 oy oranına sahip oldu.

30 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu.

Seçime 26 siyasi partinin katıldığını hatırlatan Güven, 30 büyükşehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye başkanlığı, 20 bin 500 belediye meclis üyeliği, bin 251 il genel meclisi üyeliği 49 bin 707 muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi üyeliği için seçim yapıldığını açıkladı.

Büyükşehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kullandığını belirten Güven, katılım oranının yüzde 89,48 olduğunu bildirdi. Güven, 2009 yılındaki yerel seçime katılımın yüzde 83 oranında olduğunu hatırlattı.

Güven, belediye başkanlığı seçimi için oy kullanan seçmen oranının yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine katılım oranının yüzde 89,15 olduğunu bildirdi.

2014 YILI YEREL SEÇİMLERİ PARTİLERİN ADAYLARI KİMDİ?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: İbrahim Melih Gökçek

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mansur Yavaş

MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Mevlüt Karakaya

ANKARA’NIN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Yüzölçümü 25.437 km2 olan Ankara ilinde kilometrekareye 216 insan düşmektedir. Ankara nüfus yoğunluğu 216/km2'dir.

Ankara ilinin 25 ilçesi vardır. Ankara Büyükşehir Belediyesini oluşturan bu ilçeler: Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle' dir.

Akyurt

Altındağ

Ayaş

Bala

Beypazarı

Çamlıdere

Çankaya

Çubuk

Elmadağ

Etimesgut

Evren

Gölbaşı

Güdül

Haymana

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Mamak

Nallıhan

Polatlı

Pursaklar

Şereflikoçhisar

Sincan

Yenimahalle