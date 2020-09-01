Ankara Niğde Otoyolu nereden geçiyor? Ankara Niğde Otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

Ankara Niğde Otoyolu gündemde konuşulan konular arasında yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışı yapılacak bölümünün 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasındaki 1. kesim ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları arasındaki 3. kesim olduğunu belirtti. Peki, Ankara Niğde Otoyolu nerelerden geçiyor, geçiş ücreti ne kadar?

ANKARA NİĞDE OTOYOLU AÇILIŞI NE ZAMAN?

Otoyolun Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak ve akıllı ulaşım sistemleriyle donatılan otoyolun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de yapılacak.

ANKARA NİĞDE OTOYOLU NERELERDEN GEÇİYOR?

Proje güzergâhı Ankara ili Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar, Evren İlçeleri; Konya ili Kulu ilçesi; Kırşehir ili Merkez ilçesi; Aksaray ili Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Ağaçören, Merkez ilçeleri; Nevşehir ili Acıgöl, Derinkuyu ilçeleri ve Niğde ili Merkez ilçesi sınırları içerisinden geçmektedir.

ANKARA NİĞDE OTOYOLU ÜCRETİ NE KADAR?

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açacaklarını duyurdu.

Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu-Alayhan kavşakları arası 2. kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete alacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara yönünden ilk 13 kilometrelik kesimindeki Hacıbey, Gölbaşı ve Haymana kavşaklarına kadar olan kısmın ücretsiz olacağını belirtti.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun fiziki açıdan da çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde Otoyolu'muzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."