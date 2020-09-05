Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara-Niğde Otoyolu dün açılmıştı... Akıllı yolun ücret tarifesi belli oldu
05 Eylül 2020 Cumartesi 16:56 | Son Güncelleme:

Ankara-Niğde Otoyolu dün açılmıştı... Akıllı yolun ücret tarifesi belli oldu

Ankara-Niğde Otoyolu dün açılmıştı... Akıllı yolun ücret tarifesi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan ve akıllı otoyol olarak nitelendirilen Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerinin açılışı dün yapıldı. Peki otoyolu kullanacaklar ne kadar geçiş ücreti ödeyecek? İşte merak edilen ücret tarifesi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerinin açılışının gerçekleştirilmesi sonrasında otoyolun geçiş ücretleri de belli oldu.

Toplam uzunluğu 330 kilometre olan yolun 1. kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi’nden girerek Ankara ŞerefliKoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek.

Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında ise Aksaray Alayhan gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.

Otoyolun 2. kesimi ise henüz açılmadı. Eğer onaylanırsa Ankara Alın gişesi giriş Niğde Alın gişesi cıkış yapan 1. sınıf binek araç için 115 ,50 TL ödenecek.

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye’nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi’nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ücret tarifesini yayımladı. 5 Eylül 2020 tarihi itibariyle sadece açılan yollarda uygulanacak ücretlerin KDV dahil olduğu bildirildi.

İşte ücret tarifesi:

Ankara-Niğde Otoyolu dün açılmıştı... Akıllı yolun ücret tarifesi belli oldu
Taksim'de drone'lu koronavirüs denetimi... Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
Bakan Varank duyurdu: Bilişim Vadisi'nde girişimciler için 100 milyon liralık fon
Fatih Terim'den transfer isyanı
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Geri dönüşü olmayan anlar

Geri dönüşü olmayan anlar